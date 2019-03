Over minder dan een maand moeten de aanmeldingen voor mbo-opleidingen binnen zijn en vlak daarna is de deadline voor het hoger onderwijs. Wat moet je kiezen? Als je veel wil verdienen en weinig geduld hebt, zijn er twee duidelijke opties.

Misschien zit je te denken aan beroepen als softwareontwikkelaar en beursmakelaar. Maar volgens de Keuzegids moet je iets compleet anders worden als je snel een hoge salaris wil en ook niet niet superlang wil studeren: fiscalist.

"Wat dat inhoudt? We zijn belastingadviseurs en het werk kan uit twee delen bestaan. Ten eerste proactief advies geven voor de belangenpositie van de klant, die een bedrijf of particulier kan zijn", zegt Cor van Erk die al zo'n vijftien jaar als fiscalist werkt en inmiddels een coöperatie van samenwerkende fiscalisten runt.

"Wat we ook doen is problemen oplossen voor een klant als het gaat over de belasting, bijvoorbeeld door een bezwaarfase te starten met de Belastingdienst. We mogen belasting ontwijken, maar niet ontduiken. Dat is een belangrijk verschil."

3.250 bruto anderhalf jaar na afstuderen

Een fiscalist verdient volgens de Keuzegids gemiddeld 3.250 euro bruto per maand anderhalf jaar na het afstuderen. Ten minste een eenjarige wo-master in fiscaal of notarieel recht is nodig om het vak in te gaan.

Wil je kans maken op een nog hoger startsalaris? Dan kun je terecht bij een studie die langer dan vier jaar duurt.

Maar 3.250 euro is toch nog een veel lager salaris dan de hoge inkomens op de Zuidas. En vier jaar studeren is ook niet superkort. Is er geen makkelijkere optie? "Ik heb gekeken naar de gemiddelde salarissen op alle mbo-, hbo- en wo-studies in vergelijking tot hoelang je moet studeren. Er zijn vast developers die meer verdienen na een kortere opleiding. Maar dat zijn uitzonderingen", zegt Keuzegids-redacteur Josefien van Pelt, die de opties heeft onderzocht voor NU.nl.

Andere optie: piloot worden

Is fiscalist worden toch niks voor jou? Een ander optie voor een snelle cashflow is piloot worden. Momenteel zijn de kansen op werk zeer gunstig, aldus de Nationale Beroepengids die ratings van alle beroepen in Nederland opstelt.

Een ervaren piloot kan volgens de site enkele "honderdduizenden euro's per jaar verdienen". Andere bijzonderheden zijn riante extra's zoals vroegpensioen en een flinke korting op vliegtickets voor jezelf en familieleden.

"Het salaris is zeker een grote stimulans voor veel piloten", zegt Anna Sandell, piloot en gezagvoerder bij Norwegian Air. "Ik vind het eigenlijk een baan die voor iedereen geschikt is, echt waar! Ook prima te doen als je kinderen hebt. Het is wel belangrijk dat je je niet snel verveelt, omdat het soms tien uur zitten is in cockpit."

Maar het is ook een risicovolle keuze

Keuzegids-redacteur Van Pelt vindt het beroep piloot geen veilige keus. "Het is een vak apart. Je moet de studie zelf financieren en het is heel erg duur. We hebben ook periodes gehad met hoge werkloosheid in deze beroepsgroep, gepaard met hoge studieschulden. Je moet ook een bepaald aantal vlieguren per jaar halen. Als je geen werk hebt, moet je zelfs voor deze uren betalen."

Een opleiding tot verkeerspiloot duurt 18 tot 24 maanden, volgens vakbond VNV. Het is volgens de bond niet ongewoon dat de studieschuld oploopt tot 150.000 euro.

Gezien de gekke werkuren, het verantwoordelijk zijn voor honderden levens en een veranderlijke arbeidsmarkt is piloot niet de geschikte keuze voor iedereen die veel wil verdienen en relatief kort wil studeren.

Fiscalist zijn is ook heel spannend

Het leven als fiscalist lijkt in de meeste opzichten rustiger. Maar het kan ook heel spannend worden, meent fiscalist Van Erk.

"Je moet dingen uit het niks verzinnen en dan kijken of het werkt: als we het op deze manier doen, is dat een goede oplossing voor de klant? Wat we doen staat niet altijd in een boek", zegt hij. En hij gebruikt paradoxaal genoeg de metafoor: hoe meer vlieguren je maakt, hoe beter je wordt in het oplossen van belastingproblemen.

1 april is de laatste inschrijfdag voor de mbo-opleidingen die na de zomer beginnen. De deadline voor de meeste hbo- en wo-opleidingen is 1 mei.