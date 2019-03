Het aantal vacatures in de zorgsector loopt dit jaar verder op. Ontstonden er vorig jaar ruim 130.000 vacatures in de zorg, in 2019 zullen dit er naar verwachting meer dan 140.000 zijn, meldt uitkeringsinstantie UWV maandag.

Het is vooral lastig om gediplomeerde verzorgende individuele gezondheidszorg (ig), verpleegkundigen, woonbegeleiders en operatieassistenten te vinden. Ook ontstaat er meer vraag naar personeel in ondersteunende functies.

Het tekort aan verpleegkundigen en verzorgende ig is zichtbaar in het hele land. Werkgevers hebben grote moeite deze vacatures in te vullen.

Ook op wetenschappelijk niveau is er sprake van schaarste. Het gaat dan bijvoorbeeld om verslavingsartsen, psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde, SEH-artsen en GZ-psychologen. De problemen zullen de komende jaren nog aanhouden.

De krappe arbeidsmarkt in de zorg biedt wel kansen voor werkzoekenden, aldus UWV. Zo kunnen mensen met een mbo-diploma op niveau 2 hun kennis aanvullen met een aantal modules en vervolgens aan de slag als zorgprofessional op niveau 3.

Ook zij-instromers kunnen vaak na een verkort scholingstraject aan de slag in de zorg.