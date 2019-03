De tijd dat werk en privé gescheiden waren lijkt langzaam te verdwijnen. Sterker nog: wie beiden weet te combineren, kan daarmee z’n voordeel doen. Zet bijvoorbeeld je hobby’s op je cv.

In de eerste vijftien minuten dat Pieter Koevoets drie jaar geleden solliciteerde bij verschillende bedrijven, ging het zelden over zijn werkervaring of zijn diploma's.

De achttien marathons die hij rende ("Van Peking tot Berlijn") hadden eerder de aandacht van zijn toekomstige bazen. "Ze wilden allemaal weten hoe ik dat aanpakte en hoe ik dat volhield."

Hoe de sollicitatiecommissie wist van zijn sportieve hobby? Koevoets had het op zijn cv gezet. "Ik wilde me profileren om op te vallen tussen de stapel cv's. Bovendien weet ik dat bedrijven twijfelen om oudere medewerkers uit te nodigen, vanwege de vitaliteit. Het rennen van marathons laat zien dat dat bij mij wel goed zit."

“Wees niet te algemeen en bedenk ook vooral wát een hobby over jou zegt als persoon.” Aaltje Vincent

Volgens sollicitatie-expert Aaltje Vincent kan het kandidaten inderdaad helpen om aan tafel te komen bij bedrijven. "Je kunt van alles op je cv zetten; dat je houdt van biografieën lezen, twee keer per week naar pilates gaat of van portretfotografie houdt. Als het maar iets over jou zegt."

Dat laatste is belangrijk: "Wees niet te algemeen en bedenk ook vooral wát een hobby over jou zegt als persoon." Beoefen jij gevaarlijke sporten waarbij je snel geblesseerd kan raken? Dan is dat minder aantrekkelijk voor een werkgever dan een hardloper met doorzettingsvermogen.

Trainer van een jeugdelftal

De competenties die uit zo'n hobby blijken, kunnen doorslaggevend zijn voor bedrijven. "Ben jij scheidsrechter bij een sportclub, dan staat dat voor het nemen van besluiten", aldus Vincent. "Zet jij je in voor een goed doel, dan geeft dat aan dat je idealen hebt. De kandidaat gaat op die manier leven, ze onthouden je beter."

Dat hobby's zelfs doorslaggevend kunnen zijn, merkte Ge van 't Holt toen hij twintig jaar geleden solliciteerde voor een baan waarvoor hbo-werk- en -denkniveau en uitstekende didactische en communicatieve vaardigheden werden gevraagd. "Ik heb een praktijkdiploma boekhouden. Hoe zorg je dan toch dat je ertussen komt?"

“Natuurlijk zei dat dat nog iets over mijn werkervaring, maar het gaf wel aan dat ik ervaring had in hetgeen zij zochten.” Ge van 't Holt

De functie betrof het aanstellen en opleiden van trainers voor jeugdvoetbal, dus besloot Van 't Holt zijn hobby te beschrijven: hij was trainer van een jeugdelftal. "Natuurlijk zei dat dat nog niets over mijn werkervaring, maar het gaf wel aan dat ik ervaring had in hetgeen zij zochten. Het leiden van een team gaf aan dat ik goed om kon gaan met kinderen, maar ook dat ik verantwoordelijkheid heb en goed een groep bij elkaar kan houden."

'Bij veel beroepen is ook een menselijke component'

Toen hij uitgenodigd werd voor een gesprek, was het ijs al snel gebroken. "Op papier kun je schrijven wat je hebt gedaan en wat voor vaardigheden je hebt, maar als zij je in het echt zien praten over voetbal en merken hoe gepassioneerd je bent, dan zegt dat veel meer."

Het is volgens Vincent inderdaad dé manier om de zenuwen voor een sollicitatiegesprek te omzeilen. "Als je over je hobby praat, zien mensen hoe enthousiast je ergens over kunt praten. Dat geeft een deel van je persoonlijkheid bloot in plaats van zenuwachtige antwoorden."

“Als je over je hobby praat, zien mensen hoe enthousiast je ergens over kunt praten.” Aaltje Vincent

Van 't Holt geeft toe dat hij niet weet of deze vlieger in de huidige arbeidsmarkt nog steeds op zou gaan. "Inmiddels wordt er voor mijn gevoel meer vastgehouden aan de criteria die gesteld worden. Maar als ik stagiaires aanneem, krijgen degenen die iets van zichzelf laten zien wel altijd de voorkeur boven degenen met een standaard cv. Natuurlijk is het belangrijk wat je geleerd hebt en wat je denkniveau is, maar bij veel beroepen is ook een menselijke component."

Hardloper Koevoets werkt inmiddels bij het UWV, waar hij werkzoekers helpt solliciteren. "Die probeer ik ook aan te sporen om na te denken wat hen uniek maakt ten opzichte van andere kandidaten." Als voorbeeld zette hij laatst op zijn cv dat hij in het bestuur van het plaatselijke filmhuis zit. "De betrokkenheid bij de lokale gemeenschap die daaruit blijkt, kan voor een werkgever ook belangrijk zijn."