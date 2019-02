Het verschil in arbeidsparticipatie tussen mensen met een Nederlandse achtergrond en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond liep tijdens de crisis op, maar is inmiddels weer geslonken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaterdag.

In 2018 had 69,1 procent van de mensen met een Nederlandse achtergrond betaald werk, tegenover 60,9 procent van de mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. In 2014 was dit respectievelijk 66,5 procent en 55,2 procent. In 2018 was de arbeidsparticipatie van beide groepen weer ongeveer even groot als tien jaar geleden.

De arbeidsdeelname van mensen met een Marokkaanse en Turkse migratieachtergrond was vorig jaar met 57,4 procent en 61,2 procent hoger dan voor de crisis.

Bij personen met een Antilliaanse, Arubaanse of Surinaamse achtergrond lag de arbeidsparticipatie in 2018 nog wel lager dan tien jaar geleden.

Verschil in arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen

Onder mensen met een Nederlandse achtergrond is de arbeidsparticipatie van mannen lager dan tien jaar geleden, terwijl die van vrouwen hoger is. Hierdoor is het verschil teruggelopen.

Bij mensen met een Turkse achtergrond is de kloof tussen het percentage werkende mannen en vrouwen het grootst. Deze is bovendien niet kleiner geworden de afgelopen tien jaar. In 2018 werkte binnen die groep 72 procent van de mannen en 49,7 procent van de vrouwen.

Ook onder personen met een Marokkaanse achtergrond is het verschil in arbeidsdeelname tussen mannen en vrouwen relatief groot. De kloof tussen mannen en vrouwen met een Surinaamse migratieachtergrond is het kleinst, ondanks een lichte toename in de afgelopen tien jaar.

Het CBS maakte eerder al bekend dat de arbeidsparticipatie eind 2018 een recordniveau van ruim 68 procent heeft bereikt.