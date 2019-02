De uitkomst van het marktonderzoek was duidelijk: de hele wereld zat te wachten op Lars Timmermans' nieuwe bedrijf. Zijn platform zou duizenden werklozen aan een baan helpen. Toch ging het niet één, maar zelfs drie keer mis.

Het idee kwam eigenlijk voort uit een mislukking. Timmermans runde een project dat mensen hielp om te re-integreren op de arbeidsmarkt. Toen een grote klant de stekker eruit trok, was alle hoop verloren. Timmermans moest zelf op zoek naar werk.



Samen met een partner ontwierp hij een internetplatform voor werkzoekenden. Begin jaren nul was het plan baanbrekend, herinnert Timmermans zich. Online video's, panels met experts, een vacaturebank en een dagboekfunctie voor werkzoekenden. Gebruikers moesten 65 euro per maand betalen. Dat waren de inkomsten.

"We gingen eerst de voorkant van de site bouwen en hebben het aan mensen laten zien. Iedereen vond het fantastisch. Vervolgens hebben we een onderzoek gedaan onder vierduizend mensen, van wie 50 procent vertelde te overwegen betalende klant te worden. Zevenhonderd zeiden bereid te zijn over te stappen", vertelt Timmermans.

“Na drie maanden beseften we dat we alles opnieuw moesten doen.” Lars Timmermans

"Heel enthousiast gingen wij dus de hele site bouwen. We hebben alle content gemaakt, hulpteksten en artikelen, autocueteksten voor de video's enzovoort. Dit was allemaal in WordPress."

"Na drie maanden beseften we dat we alles opnieuw moesten doen. We hadden meer ruimte nodig en konden niet verder in WordPress. Alles moest op maat gebouwd worden in een compleet nieuwe site. Dit was dus een enorme desinvestering geweest."

"Maar goed. Een half jaar verder hadden we het nieuwe platform. Alles werkte en we dachten: 'Nu gaat het gebeuren, hier zit de hele wereld op te wachten.' We stuurden een e-mail uit naar alle toekomstige gebruikers die we uit het marktonderzoek hadden verzameld: 'Stap nu over naar het nieuwe platform.' Dit gebeurde er: van de zevenhonderd mensen die klant zouden worden, zijn maar zeven overgestapt. Onder wie vier die we kenden."

"We hebben heel hard nagedacht over een nieuw verdienmodel. Uiteindelijk zijn ik en mijn businesspartner uit elkaar gegaan."

Foto: Lars Timmermans.

Hoe kon het zo misgaan?

"In ons marktonderzoek hebben we om de gewenste antwoorden gevraagd, beseften we achteraf. Mensen konden ook antwoord geven zonder dat het consequenties voor hen had. Ze waren niet bereid om voor online content te betalen. We waren blind door ons eigen enthousiasme en hadden niet door hoe mensen eigenlijk op vragen antwoorden."

Een paar jaar later deed je nog een poging met het platform. Ging het toen weer mis?

"Ja, tijdens een presentatie bij een verzekeraar vertelde ik heel enthousiast over mijn mislukte platform. Ze zeiden dat ze het wel wilden inzetten voor tweedespoor-re-integratie. Ik ging het project dus nieuw leven inblazen, zonder te weten wat dat tweede spoor eigenlijk inhield."

"Ik kwam er snel achter dat er veel meer wetgeving en verplichtingen bij kwamen kijken. Mensen hadden allerlei vragen die ik niet kon beantwoorden en dus faalde ik weer. Ik heb mezelf afgevraagd of ik dit vakgebied in wilde. Toen heb ik afscheid genomen."

Wat heb je hiervan geleerd?

"Ik heb enorm veel leergeld moeten betalen. Praktische dingen zoals interviewtechniek, hoe je video's opneemt, de techniek achter een website, hoe je moet omgaan met financiële tegenslagen en hoe je een bedrijf verdeelt als je uiteengaat met een partner."

"Als je faalt, moet je dingen weer goedmaken. Je leert ook wat bij jou past en hoe je omzet moet opgeven als je niet op je plek zit. Dat leer je niet uit een boek."

Valt er altijd iets te leren van een mislukking?

"Nee, niet altijd. Soms, als ik voor acquisitie met mensen bel, vraag ik me af hoe ik net die opmerking kon maken. Dat gebeurt dagelijks. Maar dat is eigenlijk prima. Hopen dat het volgende keer beter gaat."

Je doet heel positief over wat je zelf mislukkingen noemt. Hoe komt dat?

"Ik ben zo veel mensen tegengekomen die perfectionisten zijn. Mensen die zeggen dat je het heel goed moet kunnen voordat je begint. Ik heb geleerd dat het dan niks wordt, dan blijf je beren op de weg zoeken."

"Durf te falen en dan weer snel op te staan. Dat betekent wat mij betreft dat je durft te leren."