De spanning op de arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal van 2018 verder toegenomen naar het hoogste punt sinds de economische crisis, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. In het kwartaal waren er gemiddeld tachtig vacatures per honderd werklozen.

Het vorige hoogtepunt werd vlak voor de economische crisis geregistreerd, toen waren er gemiddeld 79 vacatures per honderd werklozen. Dat record is nu dus verbroken.

Reden voor de krappe arbeidsmarkt is de lage werkloosheid en de grote hoeveelheid vacatures, schrijft het CBS. In het vierde kwartaal waren er 18.000 minder werklozen en daalde het werkloosheidspercentage naar 3,6 procent.

Daartegenover staat dat het aantal vacatures volgens het CBS juist verder toenam. In het vierde kwartaal stonden er volgens de nieuwe cijfers 264.000 vacatures open. Voor het derde kwartaal op rij werd er een recordaantal openstaande vacatures bereikt.

De meeste vacatures kwamen er het afgelopen kwartaal bij in de

zorg, er kwamen ongeveer 2.000 vacatures in de zorg bij. Ook in de bouw en bij het openbaar bestuur steeg het aantal vacatures licht met duizend banen per stuk.

Werkloosheid daalt naar laagste punt voor begin crisis

Het aantal werklozen nam ook flink af. In het vierde kwartaal waren er 18.000 minder werklozen dan een kwartaal eerder, schrijft het CBS. Met een werkloosheidspercentage van 3,6 procent is deze terug op het laagste niveau van voor het uitbreken van de economische crisis.

In het eerste kwartaal van 2014 piekte het werkloosheidspercentage met 7,8 procent. Sindsdien is dit percentage negentien kwartalen op rij gedaald.

Ook het aantal langdurig werklozen, mensen die al een jaar of langer op zoek zijn naar werk, is verder gedaald. In het vierde kwartaal waren er 94.000 mensen langdurig werkloos. Dat zijn er 44.000 minder dan in het vierde kwartaal van 2017.

Hoeveelheid banen neemt toe

In het vierde kwartaal van 2018 zijn 49.000 banen bijgekomen, waardoor er nu in totaal zo'n 10,5 miljoen banen zijn in Nederland. De groei van het aantal banen ten opzichte van het voorgaande kwartaal komt daarmee op 0,5 procent

Deze groei komt met name voor de rekening van de werknemers. Het aantal banen van werknemers steeg in het vierde kwartaal met 47.000, terwijl het aantal banen voor zelfstandigen slecht met 2.000 toenam.