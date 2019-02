Chantal Kunst had heel even haar droombaan in het buitenland, maar na drie weken werd ze al ontslagen. Het gevolg: terug naar Nederland, waar ze noodgedwongen weer bij haar ouders introk.

Werk en studie waren altijd makkelijk voor Kunst uit Den Helder. Na een afgeronde studie theatermanagement kreeg ze de baan die haar klasgenoten ook wilden: assistent tourmanager voor een internationale schaatsshow. De opdracht zou zes maanden duren. De avond na de première in Duitsland kreeg ze te horen dat ze de volgende ochtend vroeg naar de baas moest.

"Dat was geen goed teken. Maar dan nog. Ik was in shock. Ik werd verteld dat ik weer een fout had gemaakt en dat ik niet mocht blijven. 'Wil je de trein naar huis vandaag of morgenvroeg?', vroeg de baas. De dag daarna vertrok ik. Met een enorme koffer die gepakt was voor zes maanden op tour."

Waarom werd je ontslagen?

"Ik had me vergist hoe moeilijk dit zou zijn, en ook de organisatie had dat verkeerd ingeschat. Ik had een net bedachte functie, die een combinatie was van twee banen: productie en hr, plus salarisadministratie. Ik ben in het diepe gesprongen en heb me verzopen."

"Er was geen smoelenboek en wel een internationale cast met heel moeilijke namen, en dan veertig mensen. 'Zie je hem die daar schaatst en een pirouette maakt? Dat is Pjotr.' Zo moest ik de namen leren. Na een week kreeg ik kritiek dat ik niet alle namen wist."

"Ik had verteld dat ik bedrijfsadministratie had gestudeerd, maar dat ik geen accountant was. Dat vonden ze prima. En opeens was ik verantwoordelijk voor de hele salarisadministratie. Het was heel ingewikkeld, met twintig tabbladen en formules, en als je een keer verkeerd klikt, is de formule weg. Ik had een paar fouten gemaakt en probeerde het te fixen, het kon gewoon niet. (lachend) Ik ben nog steeds getraumatiseerd door Excel."

"Ik dacht ook dat je met Engels ver zou komen. Maar in Duitsland visa regelen voor twintig schaatsers, dat bleek niet makkelijk te zijn."

Voelde dit als een persoonlijke mislukking?

"Eigenlijk niet, meer als een opluchting. Ik kon het gewoon niet. Ik zat echt niet op mijn plek. Ik ben 10 kilo afgevallen door de stress en dat zegt wel genoeg. Ik wilde alles goed doen en de hele tijd de baas pleasen."

"Waarom ben ik niet eerder in het project begonnen? Ik deed maar een week mee tijdens de repetities in Utrecht, voordat we op tour gingen."

Heb je hier iets van geleerd?

"Zeker. Dat het soms ook niet goed gaat. Ook als je heel erg je best doet. Soms kun je het gewoon niet goed doen, als je niet op je plek zit. Ik snapte wel waarom ik weg moest. Het was wel anders geweest als ik zelf dacht dat ik het werk heel goed deed."

"Na mijn studie dacht ik ook dat ik voor een bekend bedrijf wilde werken en met een grote groep iets wilde maken. Achteraf blijkt dat er heel veel lagen zitten in zo'n organisatie en dat het heel lang duurt voordat je een antwoord kan krijgen op je vraag."

Wat waren de gevolgen van het ontslag?

"Ik had mijn kamer in Utrecht opgezegd en moest terug naar mijn ouders in Den Helder. Dus dat was een enorme omschakeling."

"Als je terugkomt in november zit je midden in het seizoen van entertainment, dus daar kon ik geen baan in vinden. Ik had eerder mbo hotelschool gedaan waarop ik terug kon vallen. Uiteindelijk heb ik anderhalf jaar als shift supervisor bij Starbucks op Schiphol gewerkt."

Zou je deze ervaring helemaal ongedaan willen hebben?

"Nee. Het was heel goed om te leren dat alles niet altijd makkelijk gaat. En wat wel en niet bij mij past. Op een set zijn vind ik bijvoorbeeld helemaal niet leuk, het is vooral veertien uur wachten op bijvoorbeeld licht en geluid. Dat werkt niet voor mij."

"Ik ben nu terechtgekomen waar ik wilde zijn. Casting director wilde ik al op school worden. Daar heb je heel snelle reacties, je moet snel schakelen en dingen regelen. Daar krijg ik energie van."