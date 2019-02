Het aantal vacatures in het onderwijs groeit sterk. In het basisonderwijs zijn de problemen het grootst in de Randstad, maar deze breiden zich de komende jaren uit over de rest van Nederland, maakt uitkeringsinstantie UWV dinsdag bekend.

In de eerste drie kwartalen van afgelopen jaar stonden er 35.000 vacatures open, evenveel als in heel 2017.

Op middelbare scholen is het volgens het UWV vooral moeilijk om docenten talen en exacte vakken, zoals wiskunde en scheikunde, voor de klas te krijgen.

Het aantal vacatures in het onderwijs groeit al jaren. Dat komt doordat in de sector relatief veel 55-plussers werken, die op korte termijn met pensioen gaan.

'Personeel vasthouden is ook belangrijk'

Scholen proberen de lerarentekorten al tijden op te lossen door jongeren en mensen uit het bedrijfsleven te interesseren voor het beroep. Ook proberen ze leraren uit andere regio's te werven.

"Niet alleen het aantrekken van personeel is belangrijk, maar het vasthouden ook. Dit kan door een aantrekkelijke werkgever te zijn, met aandacht voor bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, sfeer, werkdruk, roosters en duurzame inzetbaarheid", aldus het UWV.

Grootste deel leraren werkt in basisonderwijs

In totaal werken er 333.700 mensen met een voltijdsbaan in het door de overheid bekostigde onderwijs. De meesten werken in het basisonderwijs (36 procent), een kwart in het voortgezet onderwijs.

Sommige scholen in Nederland geven nog maar vier dagen les, omdat de menskracht voor de gewone vijfdaagse schoolweek ontbreekt.

Ook komt het voor dat klassen naar huis worden gestuurd, omdat een leerkracht ziek is.