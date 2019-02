Recruiters trekken van alles uit de kast om medewerkers te paaien voor een andere baan. Maar hoe overtuig je iemand die niet overtuigd wil worden? "Accepteer dat nee ook een antwoord is."

Twee keer in de week krijgt Priy Werrij ze: berichtjes van recruiters of hij niet eens zou willen nadenken over een nieuwe baan. De IT'er zit op zijn plek bij de techstart-up Crunchr, waar hij drie softwaredevelopersteams aanstuurt. "Ik heb ook op LinkedIn aangegeven dat ik niet op zoek ben naar een nieuwe baan, maar toch blijven recruiters proberen me over te halen met hun vacatures."

Mensen die in branches werken waar weinig personeel in te vinden is, zullen niet onbekend zijn met het fenomeen. "Sommigen sturen me een korte zin om te vragen of ik geïnteresseerd zou zijn om van baan te wisselen, maar anderen sturen ook hele lappen tekst met loze argumenten waarom ik nú naar hun baan moet overstappen", legt Werrij uit. "Het is jammer, want recruiters die interessante aanbiedingen sturen, vallen op deze manier ook niet meer op."

“Ik heb op LinkedIn gezet dat ik niet op zoek ben, maar recruiters blijven het proberen.” Priy Werrij, IT'er

Omdat het aandragen van nieuw personeel recruiters een bonus oplevert, trekken ze daar van alles voor uit de kast. Mailen naar zakelijke e-mailadressen, bellen naar kantoor, herhaaldelijk bellen naar mobiele nummers die iemand niet openbaar gemaakt heeft; wie op alle berichten reageert, kan daar zo een dagtaak aan hebben.

De raarste streken van recruiters verzameld

De stroom berichten was voor verschillende IT'ers reden om blogs te beginnen waar de (soms hilarische) berichten van recruiters gedeeld worden.

Zo is op Blacklist-recruiters een verhaal te lezen van een recruiter die zich voordeed als medewerker van de peuterspeelzaal waar het kind van een programmeur naartoe ging, om diegene aan de telefoon te krijgen. Een blog als Shit Recruiters Do kent soortgelijke verhalen.

Zo bont hebben recruiters het bij Basak Karabulut, adviseur duurzaamheid bij ingenieursbedrijf Arcadis, nog niet gemaakt. "Maar irritant is het wel. Ik heb het enorm naar m'n zin bij m'n baan, dan is het vervelend om constant lastiggevallen te worden."

“Het is vervelend om constant lastiggevallen te worden.” Basak Karabulut, adviseur duurzaamheid

Ze reageert niet meer op het ene bericht dat ze per week ontvangt, en anonieme nummers die haar bellen beantwoordt ze niet. "Het is vleiend om te zien wat ze proberen. Laatst had iemand gegoogeld dat ik Bouwtalent 2018 was geweest en haalde diegene dat aan. Leuk, maar ik wil niet wisselen van baan."

Het persoonlijk maken van de boodschap om zo kandidaten te bereiken, is precies wat Gusta Timmermans recruiters aanraadt te doen. Zij is voorzitter van de stichting Recruitment United en geeft bedrijven met haar eigen bedrijf advies over recruitment. "Daarbij zie je vooral dat bedrijven die het uitbesteden soms problemen hebben. Als bedrijf weet je jezelf goed te verkopen, maar als je recruitment door een extern bedrijf laat doen, kan het lastig zijn de juiste informatie over te brengen."

'Zoek via sociale media uit wat iemand drijft'

Mocht hij ooit ingaan op een aanbod van een recruiter, dan is dat voor Werrij van Crunchr ook van groot belang. "Voor een goed salaris of bepaalde software die je bij een bedrijf gebruikt, ga ik niet van baan wisselen. Ik wil weten hoe het is binnen een bedrijf, met wie ik samen kom te werken."

Toch is het een beproefde methode onder recruiters. Werrij vergelijkt het met een baan in de supermarkt. "Stel dat ze je proberen te werven met de snelheid van de kassaband of de systemen die ze op de kassa hanteren. Dat wil je toch niet weten?"

“Voor bepaalde software die je bij een bedrijf gebruikt, ga ik niet van baan wisselen.” Priy Werrij, IT'er

Die personalisatie kan volgens Timmermans vrij ver gaan. "Op sociale media is van alles over iemand te vinden, probeer daarmee te achterhalen wat iemand drijft in zijn baan en wat hij belangrijk vindt in zijn baan."

Ze geeft als voorbeeld de afstand tot een werkgever. "Als je weet dat iemand uit Zwolle komt maar momenteel in Amsterdam werkt, dan kun je altijd vragen of diegene bijvoorbeeld weer terug zou willen naar zijn of haar woonplaats." Ze adviseert wel niet te ver te gaan. "Je wilt ook niet als een stalker overkomen."

'Stuur niet iedereen hetzelfde bericht'

Een andere tip voor recruiters van Timmermans is het doen van voldoende research. "Niet iedereen die in de IT werkt is in staat om dezelfde handelingen uit te voeren. Stuur dus niet naar honderd mensen hetzelfde bericht, maar zet in op een aantal mensen van wie je zeker weet dat ze geschikt zouden zijn. Dat voorkomt onnodig werk én ergernis bij de ontvanger."

Werrij vult aan: "Een kort bericht is net zo waardevol als een lange tekst. Het gaat uiteindelijk om de boodschap en of ik voor het bedrijf wil werken."

“Mensen benaderen is oké, maar je moet niemand gaan stalken.” Gusta Timmermans, Recruitment United

Tenslotte moeten recruiters volgens Timmermans begrijpen dat nee ook een antwoord is. "Mensen bellen of benaderen is oké, maar je moet niemand gaan stalken of agressief overkomen. Het gaat over het opbouwen van een band met jou en met het bedrijf waarvoor je werft. Als jouw werkwijze agressief is, waarom zou iemand dan tekenen?"

Recruiters doen er volgens Timmermans goed aan om één les in het achterhoofd te houden: "Behandel je kandidaten zoals je zelf graag behandeld zou willen worden."