Vaders en lesbische partners krijgen het recht op minimaal tien dagen verlof als hun baby wordt geboren. Daarover bereikte Europa vorige week een akkoord. De helft van de Nederlandse partners betaalt nu een verlengd partnerverlof uit eigen zak.

Dat komt naar voren uit een enquête van NUpanel, een samenwerking tussen NU.nl en hettestpanel.nl, beantwoord door een representatieve groep van 1.293 mensen.

Sinds 1 januari hebben Nederlandse ouders al recht op vijf dagen betaald partnerverlof. Dat gaat niet ver genoeg, vindt een meerderheid van de ondervraagden; 67 procent vindt dat partners meer verlof zouden moeten krijgen dan in de huidige regeling.

Bijna de helft vindt twee weken partnerverlof een goed idee. Een op de vijf is zelfs voor vier weken.

Goed nieuws voor de 7 procent die meent dat het partnerverlof langer dan een maand zou moeten zijn: over anderhalf jaar heeft een kersverse Nederlandse vader of verzorger naast de standaard vijf dagen recht op nog eens vijf weken vrij. Dat is dan wel tegen 70 procent van het loon.

Vaders die hun verlof niet opnemen

Gevraagd naar hoeveel partnerverlof ze zelf opnamen, of plannen op te nemen, geeft bijna de helft van de partners aan dat dit hoger ligt dan het wettelijk verlof. De meesten (42 procent) zeiden twee weken extra vrij te nemen. De kosten hiervoor dragen zij zelf, in de vorm van vakantiedagen of onbetaald verlof.

Opvallend is dat 28 procent van de partners zegt minder dan het geldende wettelijke verlof te hebben opgenomen, of verwacht dat te doen.

Moeders die minder werken (of helemaal stoppen)

Het partnerverlof is een belangrijk instrument om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer en in het huishouden te bevorderen.

64 procent van de partners is niet minder gaan werken sinds hun baby er is, of is niet van plan dit te doen. Dat terwijl 22 procent van de (bijna-)moeders zegt minder te werken na de geboorte. 27 procent geeft aan zelfs helemaal te stoppen met werken.

Als ze wettelijk recht zouden hebben op twee maanden of langer verlof, zou een derde van de partners hier naar eigen zeggen ook gebruik van maken. 29 procent voelt daar niets voor.

