Een verkeerd geadresseerde e-mail, een zoen met een collega op een kerstfeest of simpelweg je baan kwijtraken, kan rampzalig zijn. Maar wat kan een misser op je werk opbrengen? En klopt het echt dat er altijd iets te leren valt? Wekelijks kijken mensen in De Blunder van.. terug op hun grootste werkblunders.

Voor Joshua Livestro was het een gewone werkdag. De publicist en schrijver uit Amsterdam zat een meeting voor te bereiden in een koffietentje in zijn eigen buurt, De Pijp. Op de bewuste dag had hij een van zijn oude, favoriete pakken aangedaan.

Livestro is afgestudeerd aan Cambridge, heeft in Brussel voor de toenmalige Eurocommissaris Frits Bolkestein gewerkt en in Londen voor de Conservative Party. Hij runt nu een online politiek platform. Met de billen bloot past niet helemaal in dat plaatje. Maar dat is ongeveer wat er een paar jaar geleden in een koffietentje gebeurde.

"Ik zat te wachten op een belangrijke afspraak. Om de een of andere reden moest ik opstaan en dat had ik niet moeten doen. Mijn broek scheurde opeens open. En het was geen klein gat. Echt de hele broek was kapot en het was heel zichtbaar. Dat was een lastig moment. Shit, wat nu?, dacht ik."

"Dan moet je gewoon werken met wat je hebt. Ik heb mijn jasje om mijn lijf gebonden en rende weg om de dichtstbijzijnde kledingwinkel te vinden. Gelukkig was het niet heel ver."

"Ik kon niet echt selectief te werk gaan wat betreft mijn keuze. Haast en dat het min of meer mijn maat was, waren belangrijker dan smaak. Het is wel gelukt. Ik heb mij in de winkel omgekleed en kon me terug haasten naar het koffietentje."

Heeft je afspraak iets van deze gebeurtenis gemerkt?

"Nee, ik heb daar niks over verteld. Op mijn gezicht was er niks af te lezen. Ik was juist heel blij dat het gebeurde op dat moment, nog vóór de afspraak. Wat een geluk, dacht ik achteraf."

Hoe ging de afspraak?

"Ik kan me niks van de afspraak zelf herinneren, vanwege wat er gebeurde met mijn broek. Behalve dat ik vooraf hoge verwachtingen had. Volgens mij was het een heel normale meeting, dus ik denk dat het goed ging."

"Faal snel en faal vaak" is een mantra geworden voor mensen in de techwereld. Het begrip werd naar verluidt verzonnen door de Amerikaanse leiderschapsexpert en blockbusterauteur John C. Maxwell. Het motto gaat ook gepaard met de aanmoediging: "En faal altijd vooruit." Blunders en mislukkingen zijn dus goed, als we daarvan weten te leren.

Het motto dient als vuistregel voor techbedrijven die hun diensten en producten willen verbeteren op de snelste en slimste manier. Deze kijk heeft geleid tot werkwijzen zoals agile en lean. Medewerkers krijgen zowat applaus voor het falen en het behalen van snelle leerpunten.

Wat heb je van die broekervaring geleerd?

"Dat ik niet zo sentimenteel moet omgaan met oude pakken. Al in de ochtend dacht ik: kan ik écht die oude broek aandoen? 'Nou, één keer kan het nog wel', zei ik tegen mezelf. Dat was dus niet zo. Nu weet ik dat als iets eenmaal oud is, het niet meer kan", zegt Livestro.

Mocht het gaan over verkeerde kledingkeuzes of per ongeluk e-mailen naar het hele bedrijf: buiten de agile teams is falen op de werkvloer nog steeds een taboe. Ook wetenschappelijk onderzoek toont aan dat falen de beste manier is om onszelf te ontwikkelen, in plaats van dat iemand ons vertelt hoe het wél moet.

Een blunder maken en vervolgens gebruikmaken van je leerpunten kan zelfs een zeer krachtige manier zijn om je carrière te ontwikkelen, aldus het World Economic Forum.

