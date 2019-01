Bijna de helft van de vacatures (46 procent) is moeilijk in te vullen. Vooral voor bedrijven in de bouwsector is het lastig om mensen te vinden, zo blijkt dinsdag uit de Januarinota van uitkeringsinstantie UWV.

Dit jaar zullen er naar verwachting 1,2 miljoen vacatures ontstaan, waarvan de meeste in de detailhandel (215.000) en in de sector zorg en welzijn (170.000).

Sinds het derde kwartaal van 2008 is de krapte op de arbeidsmarkt niet zo groot geweest, merkt UWV op. De krapte is vooral merkbaar in beroepen in de techniek, vervoer en logistiek, ICT en zorg.

Drie op de tien werkgevers vrezen dan ook dat het dit jaar moeilijk wordt om vacatures in te vullen. Bedrijven zetten meer wervingskanalen in en nemen in sommige gevallen mensen aan die niet over de juiste papieren beschikken.

Aantal WW-uitkeringen daalt naar 266.000

Het aantal WW-uitkeringen kwam aan het eind van 2018 uit op 266.000. Een jaar eerder waren dit er nog 330.000. Komend jaar zal het aantal WW-uitkeringen naar verwachting verder dalen naar 237.000.

Het UWV was vorig jaar dan ook 16 procent minder kwijt aan WW-uitkeringen. Het bedrag daalde met 803 miljoen naar 4,1 miljard euro. In 2019 zullen de WW-lasten naar verwachting verder afnemen met 382 miljoen euro.

Terwijl het aantal WW-uitkeringen daalt, neemt het aantal arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dit jaar licht toe naar 816.000, voorziet het UWV. De instroom in de WIA stijgt, wat vooral toe te schrijven is aan het feit dat mensen van zestig jaar en ouder langer doorwerken.

96 miljoen naar vrouwen die zwangerschaps- en bevallingsuitkering zijn misgelopen

Het UWV laat verder nog weten tussen 1 januari en 1 april van dit jaar 96 miljoen euro uit te keren aan vrouwen die recht hebben op de Compensatieregeling Zwanger en Zelfstandige (ZEZ).

Het gaat om zelfstandigen die zijn bevallen tussen mei 2005 en juni 2008. Zij kunnen alsnog een vergoeding krijgen voor een zwangerschaps- en bevallingsuitkering die zij eerder zijn misgelopen. De regeling heeft geleid tot 18.703 aanvragen, waarvan er 17.143 zijn toegekend.