Klachten van KLM worden in het Nederlands beantwoord vanuit Praag, de helpdesk van NS huist in Paramaribo en telefoontjes voor restaurantreserveringen van IENS worden opgenomen in Barcelona. Grote ondernemingen outsourcen hun hulplijnen om te besparen op operationele kosten. In deze landen liggen de lonen lager én betalen ze minder belastingen, toeslagen en premies.

Belt u de klantenservice van bol.com of Corendon? Dan krijgt u iemand in Lissabon of Antalya aan de lijn. Duizenden Nederlanders werken over de grens bij een helpdesk.

Een van de Nederlanders die bij zo'n buitenlands belbedrijf in Barcelona werkte, is Erwin (28). Met zo'n driehonderd Nederlandssprekende collega's zat hij acht maanden lang in één ruimte van het Vlaamse bedrijf Newco, iedereen uitgerust met een eigen headset en computer.

Erwin nam de telefoon op voor een bedrijf dat pinbetalingen van kleine ondernemers verwerkt. "Soms kregen collega's een lastige klant aan de lijn. Ik deed dan alsof ik de manager was en werd een stuk serieuzer genomen", vertelt hij aan de telefoon.

“Voor je carrière of het geld moet je het niet doen.” Erwin

Erwin woonde met twee Spaanse jongens in het centrum van Barcelona, voetbalde bij een Spaans team en feestte met zijn Nederlandse collega's.

"Soms vroegen klanten die de wanhoop nabij waren: 'Kunt u niet even hier langskomen?' Dan waren ze altijd verrast als ik vertelde dat ik in Barcelona zat." Een jaar lang vond hij het werk leuk. "Maar voor je carrière of het geld moet je het niet doen", aldus Erwin.

Droombaan in het zonovergoten Barcelona

Per week matcht bemiddelaar Grenzeloos Werk zo'n twintig Nederlanders aan vaste banen door heel Europa. Het zijn vooral jongeren die net klaar zijn met hun studie. De populairste banen zijn klantenservice- en salesfuncties in Lissabon, Barcelona, Athene, Dublin en Berlijn.

"In Nederland gaat een mbo'er of hbo'er niet zo snel bij een callcenter aan de slag. In het buitenland willen ze dat wel, dan is het een avontuur", zegt Casper Lemmen, oprichter van Grenzeloos Werk.

'Maak jezelf en klanten van een modeketen blij in Barcelona', belooft een vacature op de website van Grenzeloos Werk. Het gaat om de "droombaan" als customer service agent (over die creatieve, verengelste functietitels schreven we eerder) in "het zonovergoten Barcelona".

Het gemiddelde salaris ligt in de Catalaanse stad iets hoger dan in Lissabon, waar werknemers voor een fulltime werkweek tussen de 1.000 en 1.100 euro netto ontvangen. Ter vergelijking: het minimum nettoloon in Nederland is 1.476,30 euro.

Hoge doorloop en stressvolle dagen

Jeske (30) ging vier jaar geleden op de bonnefooi naar Barcelona, waar ze inmiddels met haar Zweedse vriend (en sinds kort hun baby) samenwoont. Binnen 24 uur na aankomst had ze al een sollicitatiegesprek geregeld, in het Nederlands. Ze belde een tijd voor autobandenproducent Michelin.

"Ik heb niks met auto's hoor, ik heb zelfs geen rijbewijs. Maar vanaf dat moment keek ik op straat constant naar bandenmaten."

Vakantie vieren met een Spaanse uitkering

In de afgelopen jaren werkte ze voor verschillende callcenters aan wie grote Europese bedrijven hun klantenservice hebben uitbesteed. "De doorloop is hoog. Ik werkte een tijd voor eDreams, een soort Booking.com, dat was niet leuk. Misschien moest het nog van de grond komen, maar het was daar zó stressvol."

“Ik liet me ontslaan, ging naar een werkplein om een uitkering aan te vragen, en kreeg een fijne vakantie toegewenst.” Jeske

Maar weinig mensen weten volgens Jeske dat ze aan de lijn hangen met iemand in het buitenland. "Bedrijven willen ook liever niet dat dat algemeen bekend is. Het is niet goed voor het imago."

Toen Jeske het "ouwehoeren, heel leuk hoor!" wel gezien had, gaf haar werkgever de gouden tip. Ze kon aanspraak maken op een uitkering. "Ik liet me ontslaan, ging naar een werkplein om de aanvraag in te dienen, en kreeg een fijne vakantie toegewenst. Ik ben toen drie maanden op adem gekomen. En nu ben ik Engels-docent."

Lemmen van Grenzeloos Werk ziet de laatste tijd weer een nieuwe trend opkomen: 65-plussers die met pensioen moeten, maar nog niet willen stoppen met werken. "De kinderen zijn uit huis, en zij gaan lekker een paar jaar in het buitenland werken."