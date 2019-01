Januari is bij uitstek een zakelijkeborrelmaand; met collega's, maar ook om te netwerken. Zo maak je er het beste van, zelfs als je er een hekel aan hebt.

Socialemediaexpert Corinne Keijzer van Digital Moves stelt allereerst dat het het beste is om alleen te gaan, hoe eng dat ook voelt. "Je bent zo makkelijker te benaderen en doet dus sneller nieuwe contacten op."

Wat overigens niet hoeft te betekenen dat je niemand kent voordat je over de drempel stapt. "Voor ik naar een evenement ga, check ik altijd of er een lijst met deelnemers beschikbaar is. Op die manier kun je via sociale media alvast kijken welke mensen interessant voor jou zouden kunnen zijn om mee te praten."

'Draag geen broek met gaten'

Een goede voorbereiding op een netwerkborrel begint al bij je kledingkast, benadrukt Roel Wolbrink, oprichter van kleermakerij New Tailor en schrijver van etiquettegids Het Blauwe Boekje. "Aan de hand van de locatie kun je vaak aflezen wat er verwacht wordt. Een café staat voor casual, een chic restaurant vereist wat meer aandacht en in een bedrijfskantine kun je gewoon in je werkkleding komen", illustreert hij.

Kleding is volgens Wolbrink dé manier om een goede eerste indruk te maken. "Mensen hebben verwachtingen aan de hand van de kleding die je draagt; draag jij een jasje, dan zullen mensen je professioneel inschatten."

Die spijkerbroek met gaten is niet bepaald een goed visitekaartje, waarschuwt hij. "Natuurlijk is het belangrijk om iets te dragen waar je je fijn in voelt, maar het is voor anderen het begin van een negatief oordeel." Waarmee hij overigens niet wil zeggen dat je niet op mag vallen met je kledingkeuze. "Opvallende kleding is een goede reden om een gesprek aan te knopen."

“Let op de voeten: staan ze naar binnen, stap dan niet op een groepje af” Judith Smits

Kun je geen compliment over iemands kleding bedenken? "Ook iets wat je op dat moment samen meemaakt is een goed begin van een gesprek", zegt Judith Smits, schrijver van het boek De FUNfactor, over het plezier van netwerken. "Is er bijvoorbeeld een spreker op het evenement? Vraag naar iemands mening daarover."

Ook geen spreker over wie je kunt praten? "Als je diegene net met iemand zag praten die jij ook kent, kun je altijd vragen hoe iemand diegene kent om het ijs te breken. Al gaat het uiteindelijk niet om wat je zegt, maar om het contact maken."

Stap niet op gesloten groepen af

LinkedIn maakt de zoektocht naar gemeenschappelijke connecties met een nieuwe functie sinds kort een stuk makkelijker: wie 'In de buurt' aanzet, kan de LinkedIn-profielen zien van iedereen binnen 30 meter die ook gebruikmaakt van de optie in de app.

Keijzer raadt wel aan om niet direct een uitnodiging te sturen. "Het kan behoorlijk eng overkomen als je niet met elkaar praat, maar wel vanaf de andere kant van de ruimte een uitnodiging stuurt. Ga er liever heen om een praatje te maken."

Staat degene met wie jij een gesprek wil beginnen in een groepje? Let dan op de stand van de voeten voordat je erop afstapt. "Wijzen alle voeten naar elkaar, dan is het een gesloten groep. Stap er dan dus niet op af, maar wacht tot iemand weer alleen staat", aldus Smits.

Wie toch op een groep af wil stappen, doet er volgens Smits goed aan om de stap te wagen bij drie mensen. "In een groepsgesprek van drie personen is er altijd iemand die meeluistert, maar minder actief deelneemt aan het gesprek. Die kun je gemakkelijk aanspreken."

“Draagt iemand opvallende kleding? Een goed gespreksonderwerp” Roel Wolbrink

​Blijken de mensen die je ontmoet een aanvulling op je netwerk? Voeg ze dan direct toe op LinkedIn. "Maar neem voor de zekerheid ook een aantal visitekaartjes mee. Het kan gebeuren dat je geen tijd hebt om je telefoon te pakken, en anders ben je ze kwijt", aldus Keijzer. Ze waarschuwt dat het geen zin heeft om iedereen toe te voegen. "Je hebt liever vier goede connecties dan twintig waar je niets aan hebt."

Want met alle connecties is het hard werken, benadrukt Keijzer. "Het houdt niet op als je elkaar hebt toegevoegd, je onderneemt daarna actie door een berichtje te sturen of een kop koffie voor te stellen." Alles om er uiteindelijk voor te zorgen dat het netwerken leidt tot meer werk, waar het uiteindelijk om draait.