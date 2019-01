Een paar zitzakken, een pingpongtafel en je hippe kantoorruimte is klaar. Maar hoe gaan we écht beter ons best doen op kantoor?

Van lichtpaars slaap je lekker. Rood maakt mensen opgefokt. Dat een kleur je stemming kan beïnvloeden, is inmiddels wel bekend; slaapkamers blijven rustig en de vloer verf je meestal niet oranje. Op kantoor brengen we vaak net zo veel tijd door als thuis, en kleuren kunnen zeker van invloed zijn op het werkgeluk, zegt werkcoach Anne-Lies Smal. Zij verdiepte zich in kleurenpsychologie.

Oranje is het toverwoord als je samen ergens iets moois van wil maken, zegt Smal. "Een vergaderruimte met rood en oranje? Dat is heel goed gekozen. Rood activeert en zet aan tot hoge productiviteit. Als je dat combineert met oranje, de kleur van verbinding, creëer je de perfecte kamer voor een team.

Te veel wit? Keuzestress

Na een brainstormsessie in zo'n kamer voel je je vol energie, zegt Smal. "Maar rood kan ook té stimulerend zijn. Dus het is goed als je daarna weer terug kan naar een meer neutrale plek. Kantoortuinen zijn vaak wit. Wit zorgt voor rust, ruimte en mogelijkheden, en zo kun je je weer richten op je werk."

Is je kantoorruimte van onder tot boven wit? Dat geeft een gevoel van te veel mogelijkheden en maakt het nemen van beslissingen lastig, zegt Smal. "Een slimme methode om dit te omzeilen is door de kleur geel te gebruiken. Geel helpt je bij focus, concentratie en zelfvertrouwen." Een blok met gele post-its op je bureau, een setje markeerstiften, een gele trui: zo breng je focus en concentratie in je werk, zegt Smal.

"Een van mijn coachees kocht wat gele kledingstukken, nam een geel mobielhoesje en installeerde een screensaver met een gele afbeelding. Dat hielp haar om zich te concentreren in een luidruchtige kantoortuin."

Een piloot in een roze pak geeft weinig vertrouwen

Een ruimte in een verkeerde kleur is niet schadelijk, maar geeft volgens Smal veel mensen een vervelend gevoel.

"Alsof er net ergens ruzie is geweest. Niet iedereen is zich ervan bewust, maar we hebben allemaal bepaalde gevoelens bij een kleur. Als ik een vliegtuig neem en de piloot draagt een zachtroze pak, dan zou ik minder geneigd zijn in te stappen dan wanneer hij donkerblauw draagt, een kleur die autoriteit uitstraalt. Ik denk dat iedereen dat wel herkent."

Groen en veel planten zijn altijd goed, aldus Smal. Groen staat voor groei, ontwikkeling én ontspanning. "Ook bij groen kun je een overdosis ervaren. Als je alleen maar groen om je heen ziet en groene kleren draagt, ben je te veel bezig met groeien en ontwikkelen. Op een gegeven moment moet je ook wortels zien te krijgen en alles wat je leert een plek kunnen geven."

Moswanden en watervallen op je werkplek

Groen, planten en natuur rukken inderdaad op in kantoren, merkt Erik Geerts van projectinrichtingbedrijf Profile Project.

"Boomstammen om op te zitten in plaats van stoelen, moswanden, tapijttegels met afbeeldingen van gras of keien, zelfs hele watervallen aan de muur. Dat wordt steeds vaker ingezet. De natuur verdwijnt, maar we weten dat het goed voelt om buiten te zijn. Dus halen we de natuur naar binnen. Bij het ANP hebben ze een bijvoorbeeld een redactieruimte met een wolkenlucht als plafond voor voldoende daglicht."

Zitzakken, pingpongtafels en grote ruimtes met whiteboards zijn geen hippe attributen van jonge start-ups meer, maar behoorlijk algemeen. "In het mkb zien we dat soort objecten al lang. Wat nu een duidelijke trend is, is de 'unieke ervaring' waardoor je even kunt ontsnappen aan de sleur."

Een klimwand, een gameroom of een rustgevende yogaruimte op kantoor; dat zijn de nieuwe zitzakken. "En elke ruimte moet inspirerend zijn. Contacten worden steeds informeler op het werk, en de kantoorruimtes dus ook. Minder zitten, meer kleurgebruik en gebruik van hout, steen, beton en staal. Alles wat natuurlijk is."