3.586 tieners hebben zich vorig jaar als ondernemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK). Dat waren er bijna duizend meer dan een jaar eerder. "Ze hebben meer lef én zijn nieuwsgieriger", verklaart de KVK. Maar, zo waarschuwt de Kinderombudsvrouw, ze zijn ​ook minder onbezorgd.

De afgelopen 5,5 jaar hebben meer dan twaalfduizend jongeren in de leeftijd van acht tot achttien jaar zich ingeschreven bij de KVK, vertelt Ursul Schaap, woordvoerder van het Handelsregister. Het zijn vooral jongens die voor zichzelf beginnen: 78 procent jongens tegen 22 procent meisjes. Die verhouding is door de jaren heen redelijk stabiel gebleven.

Wat die tieners dan doen als ze niet op school zitten? Kleding en modeartikelen verkopen via internet, in hun eigen webshop staat in 2018 op één gevolgd door het beoefenen van podiumkunst. In 2013 was dat wel anders: tieners hielden zich toen nog volop bezig met het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software.

Die ondernemersgeest van jongeren komt door het lef, de nieuwsgierigheid en eigenwijsheid van deze generatie, denken ze bij de Kamer van Koophandel.

'De meeste kinderen gaan een vof-constructie aan'

Schaap: "Deze kinderen krijgen op school les in ondernemerschap en economie en ook voor de jongsten zijn er tegenwoordig speciale lesprogramma's over ondernemerschap. Daarnaast ligt de wereld aan hun voeten wat betreft internet en zijn er talloze idolen zoals dj's en vloggers die zij na willen doen."

De meeste jongeren kiezen voor een vof-constructie met hun ouders, zegt Ursul Schaap. Tot en met de leeftijd van vijftien jaar moet er in ieder geval één ouder meetekenen. Als het kind zestien is, kan er handlichting via de rechtbank worden aangevraagd. Het kind wordt dan 'volwassen' verklaard en mag contracten tekenen en een zakelijke rekening openen."

“Kinderen hebben meer lef en dankzij internet ligt de wereld aan hun voeten.” Ursul Schaap, KvK

"Laatst meldde de twaalfjarige Rubin Geerling zich met zijn ouders bij de Kamer van Koophandel. 'Ik wil kinderen les geven in dronevliegen', vertelde hij. Rubin wordt regelmatig door leeftijdsgenootjes gevraagd voor vlieglessen."

'Er wordt steeds meer van kinderen verwacht'

Kinderen kunnen ondernemen dan wel steeds leuker vinden, de Nationale Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer is er niet helemaal gerust op, vertelt zij. Er wordt namelijk steeds meer van kinderen verwacht.

"Zolang tieners doen wat ze leuk vinden en ze genoeg tijd overhouden voor school en ontspanning, is dat prima. Het is positief als jongeren iets met passie doen. Maar als het eigen bedrijf zoveel tijd kost dat toetsen 's nachts geleerd moeten worden of er geen ruimte is om leuke dingen met je vrienden te doen, kan het wel een probleem worden."

Kinderen en jongeren hebben het recht op vrije tijd, aldus de Kinderombudsvrouw. Ze hebben dat nodig om zich goed te blijven voelen.

“Voor de havo had ik het helaas te druk” Levy Jansen

"Ik zie dat er steeds meer van kinderen en jongeren wordt verwacht. Ze moeten hoge cijfers halen op school, goed zijn in sport en sociale media gaan ook de hele dag door. Als Kinderombudsvrouw maak ik mij zorgen om die hoge prestatiedruk. Het is heel belangrijk dat jongeren met een eigen bedrijf, en ook hun ouders en andere volwassenen in hun omgeving, goed in de gaten houden of ze er plezier uit halen en ze voldoende vrije tijd overhouden."

'Met de havo ben ik gestopt. Dat kostte te veel tijd'

Levy Jansen is zo'n jonge ondernemer. Op zijn vijftiende schreef hij zich in bij de KVK. "Ik kreeg een opdracht om een filmpje te maken voor de Universiteit Leiden. Ik moest een factuur sturen, maar dan kan alleen met een inschrijving bij de KVK. Zo is het eigenlijk begonnen"

Sindsdien maakt Levy filmpjes voor bedrijven en is hij met de havo gestopt. "Helaas. Het kostte te veel tijd. Omdat ik toch een diploma nodig heb, ben ik bezig met een opleiding bedrijfskunde op mbo 4-niveau."

Levy schat zijn inkomsten op zo'n 65.000 euro per jaar. "Ik betaal zelf mijn abonnementen en krijg geen kleedgeld meer, want de kinderbijslag wordt ook niet meer gestort. Ik mag ook niks lenen van DUO."