Tijdens de kerstdagen zijn de meeste mensen thuis, bij familie of op een vakantieadres. Voor wie toch moet werken: je bent niet de enige. Deze drie mensen moeten ook aan de bak tijdens de Kerst. "De feeststrik met lichtjes doe ik even aan als ik voor de deur sta."

Jans Bolder (26), luchtacrobaat bij circus Zanzara

"Tien jaar geleden was ik voor het laatst vrij met Kerst. Het circus waar ik werk als luchtacrobaat is van mijn ouders. Mijn man is ook acrobaat en ons zoontje gaat altijd met ons mee op tour - mijn tante zorgt voor hem als we werken. Zelfs mijn beste vriend zit bij het circus. Het zijn precies de mensen die ik met Kerst om me heen wil hebben."

"We werken extra hard deze dagen, omdat we twee voorstellingen per dag doen. Ik heb onder andere een handstandact op een kinderwagen en eentje waar ik hoog in de lucht met lange stroken stof acrobatische toeren uitvoer. Ik ben dit leven gewend: toen ik zes was, kochten mijn ouders de tent. Ze hadden toen al een tribune. Sindsdien is het circus steeds verder gegroeid."

“Mijn moeder heeft een kerstboom in de camper.” Jans Bolder

"Er is geen plek voor een kerstboom in de caravan. Mijn moeder heeft er wel één in haar camper, speciaal voor mijn zoontje. En ze heeft de keukenwagen, waar we elke dag met z'n twintigen eten, versierd met kitscherige schilderijtjes van kabouters en landschappen. Kerst is een moment dat het leuk moet zijn samen. Ik kan geen plek bedenken die fijner is dan deze."

Ramy Sylvain Madoc (31), marketingallrounder

"Als klein kind begreep ik niet waarom wij geen Kerst vierden. Vroeger wilde ik een kerstboom, maar dat mocht niet van mijn ouders. Ik ben joods en mijn moeder was zelfs tegen Kerstmis. Nu hebben we wel een boom in de kamer, maar dat is vanwege mijn niet-joodse vriendin. Inmiddels heb ik zelf ook niks met Kerst. Ik begrijp wat 'kerstsfeer' betekent, maar ik voel het niet. Ik ben niet de enige hoor. Mijn joodse, Israëlische en islamitische klanten doen er ook niet aan."

“Volgend jaar valt Chanoeka tijdens Kerst, onze eerste Chanoekerst.” Ramy Sylvain Madoc

"Twee dagen achter elkaar semiverplicht bij elkaar zitten, vind ik veel te veel. Dus de familiebijeenkomst bij de oma van mijn vriendin thuis skip ik. ik ga wel mee naar het kerstdiner bij haar ouders. En verder werk ik: marketing stopt nooit. Ik ga analyseren hoe de advertenties het doen die ik online heb uitgezet voor tijdens de feestdagen. Dan kan ik ze gelijk verbeteren, zodat ze mijn klanten nog meer opleveren."

"December is voor mij de maand van Chanoeka, het lichtjesfeest. Volgend jaar valt Chanoeka tijdens Kerst. Mijn vriendin kan haar geluk niet op, het wordt onze eerste Chanukerst."

Date Sleven, 30, wijkverpleegkundige

"Zielig? Het is juist gezellig om in de thuiszorg te werken met Kerst. Tenminste, bij de meeste patiënten is dat zo. Dan stap ik midden in het feestgedruis binnen. Sommige mensen zijn alleen. Dan drink ik, als de tijd het toelaat, nog een kopje koffie met ze. Mijn werk zal niet anders zijn: steunkousen uittrekken, medicijnen geven en stervensbegeleiding doen. Er is één iemand die thuis gaat overlijden."

“De feeststrik met lichtjes doe ik even aan als ik voor de deur sta.” Date Sleven

"Onder mijn witte verpleegjas trek ik een rood overhemd aan - zo'n mooie Italiaanse - en ik doe een feeststrik om. Ik heb een leuke gezien met lichtjes erin. Die zet ik dan even aan als ik voor de deur sta. Ik heb een ochtenddienst en een avonddienst en moet bij bijna twintig mensen langs."

"Het is de eerste keer dat ik met Kerstmis niet bij mijn familie in Friesland ben. Mijn vriend vindt het ook jammer dat ik Tweede Kerstdag zo vroeg moet opstaan. Het voordeel: met Oud en Nieuw ben ik wel vrij. Misschien doe ik dat strikje dan wel weer om."