Een personeelsreis naar Jordanië, mindfulness- en zumbalessen en een 'gameroom' met Playstations en tafeltennistafels. Nu de werkloosheid onder de 4 procent blijft steken, doen bedrijven er alles aan om nieuw personeel aan te trekken: "Ons bedrijf heeft nog iets gekkers dan het jouwe".

"Niet saai, maar fun met een knipoog." Zo beschrijft een woordvoerder van LinkedIn het hoofdkantoor in Amsterdam. Het pand is aangekleed in lokale kenmerken, met stoelen in de vorm van tulpen, een fietspad, een wip, een muur met Armin van Buuren, en een rembrandtzaal.

Ben je veertig, en denk je erover weer te gaan studeren? Of kom je graag in vorm met een sportschoolabonnement? Geen probleem, dit wordt door LinkedIn volledig vergoed. Ook kun je er terecht voor mindfulnesscursussen.

Hierin is LinkedIn niet uniek, ook Bol.com biedt volgens een woordvoerder uiteenlopende faciliteiten aan in het hoofdkantoor, zoals eveneens mindfulness- en yogalessen. "Ook hebben we tafeltennistafels, Playstations, een bibliotheek, massagestoelen, en buiten een voetbalveld, trampoline en schommels".

Werk je bij IKEA, reken dan op een bonus zodra er omzetdoelen zijn behaald, ongeacht je functieniveau. Voor zumbalessen, een gratis Fitbit, of 'hardloopclinics' moet je bij KPMG zijn.

Er zijn nu meer vacatures dan werkzoekenden

Zijn deze zogenaamde personeelslokkertjes niet van alle tijden? Aan de ene kant kun je stellen dat deze altijd al werden gebruikt om uniek personeel binnen te slepen. Dat zegt Rob Vinke, emeritus hoogleraar personeelswetenschappen aan de Universiteit Nyenrode.

Een verschil met vroeger is wel dat de 'lokkertjes' nu vaak standaard worden gebruikt bij het werven van personeel. Dit komt volgens Vinke door de lage werkloosheid van onder de 4 procent. "Er staan meer vacatures open dan er mensen zijn om die te vervullen. Hierdoor moeten bedrijven manieren verzinnen, zoals bonussen, om personeel te werven: ons bedrijf heeft nog iets gekkers dan het jouwe", aldus Vinke.

Een uniek aanbod voor personeel dus. Ook IKEA lijkt daar waarde aan te hechten. "Iedereen die vijf jaar in dienst is, krijgt een pensioenbonus, om hen te bedanken voor hun loyaliteit. Dat is iets wat veel organisaties niet hebben."

'Liever yoga dan een auto'

Tegelijkertijd verschuift de focus binnen bedrijven steeds meer naar het aanbieden van ervaringen, zoals een reis naar Jordanië of yogalessen, in plaats van bonussen. En dat is een goede zaak, vindt Vinke. Millennials, een grote groep werkenden en bovendien de "brains van de toekomst", zijn volgens hem namelijk helemaal niet gevoelig zijn voor materiële beloningsprikkels, zoals een auto van de zaak.

"De jonge generatie woont leuk in Amsterdam en denkt: ik kan een auto hier helemaal niet kwijt, geef mij maar een mooie reis met interessante mensen. Dat is echt een verschil met eerdere generaties: de pragmaten en harde werkers. Die kon je nog wel strikken met een auto van de zaak", aldus Vinke.

Kijkend naar de werkvloer zijn er inderdaad verschillen tussen millennials en de generatie daarvoor, beaamt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. "Er wordt nu veel meer waarde gehecht aan de werk-privébalans, persoonlijke ontwikkeling, en scholing. Hier moeten bedrijven op inspelen, anders hebben ze geen aantrekkelijk aanbod. En dat doen ze dus ook, met het aanbieden van bijvoorbeeld yoga en mindfulness".

Persoonlijke ontwikkeling van het personeel. Dat komt bijvoorbeeld terug bij Booking.com en LinkedIn. Als je daar vrijwilligerswerk wil doen krijg je daar gewoon een vrije dag voor.

'Met een beleving schrijf je een script in het hart van mensen'

Het hart van millennials win je dus niet met alleen het aanbieden van bonussen, concludeert Vinke. "Je bindt ze veel meer aan je bedrijf met een betekenisvolle, unieke belevenis waar ze over twintig jaar nog over praten. Een personeelstrip naar bijvoorbeeld IJsland biedt mensen nieuwe perspectieven en ideeën, die weer gebruikt kunnen worden in hun werk. Je schrijft hiermee als het ware een script in het hart van de mensen. Ook krijgen ze hiermee de indruk dat je hen als bedrijf echt waardeert, wat hen een goed gevoel geeft", aldus Vinke.

Met een reis creëer je bovendien een gemeenschapsgevoel voor het personeel, stelt Wilthagen. "Hierdoor hebben mensen meer voor elkaar over: ik spring even in voor die collega, want ik weet dat zijn moeder ziek is."

Pas echter op dat je niet ieder jaar zoiets organiseert, waarschuwt hij. "Dan wordt het een soort schoolreisje. Doe het liever eens in de zoveel jaar, bijvoorbeeld als je bedrijf goed loopt. Dan blijft het bijzonder."

'Beloningen werken alleen op de korte termijn'

Hecht als bedrijf ook niet te veel waarde aan beloningen, die werken alleen op korte termijn, benadrukt Vinke. En die termijn dat het wat met je doet, wordt steeds korter, zegt hij. "Hoewel yoga- en zumbalessen leuk zijn om eens te ervaren op werk, moeten de lessen wel heel bijzonder zijn, wil het nog aantrekkelijk zijn voor een derde of vierde keer. Dan denken mensen: alweer een dansworkshop, tja."

Verdiep je vooral in je doelgroep, dat is het belangrijkst. Dat doen bedrijven volgens Vinke te weinig. "Ga met hen om de tafel en vraag: wat heeft op jou nou echt indruk gemaakt? Vorm vervolgens een eigenwijs clubje in je organisatie met knappe en immateriele ideeën. Dan pas bind je werknemers echt aan je bedrijf."

Een woordvoerder van KMPG beaamt dit. "We hebben een jonge doelgroep, en door te luisteren naar hun wensen proberen we hen veel dingen op maat aan te bieden."

Of je nou yoga aanbiedt of niet, zorg voor een klimaat van vertrouwen op kantoor, raadt Wilthagen aan. "Zie je werknemer als persoon en niet alleen als arbeidskracht. Geef hen de ruimte te doen wat ze belangrijk vinden. Als je een bedrijf bent waar mensen prettig kunnen werken, dan heb je helemaal geen lokkertjes nodig."