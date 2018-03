Schilderswijk-noord heeft meeste lage inkomens

DEN HAAG - De Schilderswijk-noord in Den Haag had in 2000 de meeste lage inkomens (bijstandsniveau) in het land. Dat blijkt uit de armoedemonitor 2003 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). In de wijk had 45 procent van de inwoners een laag inkomen. De cijfers uit 2000 zijn de recentste die het bureau kan gebruiken. Cijfers over latere jaren zijn volgens het SCP nog niet bekend.