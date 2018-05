Helft van Nederlanders is godsdienstig

Van de volwassen Nederlanders was in 2015 50 procent godsdienstig. Wel is dit aantal sinds 2010 met 5 procentpunt afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een op de zes Nederlanders bezoekt nog regelmatig een religieuze dienst en onder de kerkgangers zijn de gereformeerden het trouwst.

Iets minder dan een kwart van de Nederlanders is katholiek; 16 procent is protestants. Van de protestanten zegt 7 procent hervormd te zijn. 3 procent rekent zich tot de gereformeerde kerk en 6 procent hoort bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Van de Nederlanders is 5 procent moslim en behoort 6 procent tot een andere kerkelijke stroming zoals het jodendom, boeddhisme en hindoeïsme.

​