Boodschappen doen op zondag in zwang

Dat is 24 procent meer dan in diezelfde periode een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers die marktonderzoeksbureau GfK dinsdag presenteerde.

Ruim 35 procent van de huishoudens heeft het afgelopen jaar weleens op zondag boodschappen gedaan in de supermarkt. Een jaar eerder was dat nog 32 procent.

Ondanks de toenemende populariteit van de zondag, is de super doordeweeks en op zaterdag nog steeds het meest populair.

Beperkt gedeelte

Van de totale supermarktomzet (31,2 miljard euro) werd 1,08 procent op zondag gerealiseerd. Dat komt vooral doordat niet alle supermarkten open zijn op zondag en als ze wel open zijn, is dat vaak maar een beperkt gedeelte van de dag.

Supermarkten hebben de afgelopen maanden steeds meer omzet geboekt. In november lag de omzet op 2,38 miljard euro. Dat is 2,3 procent hoger dan diezelfde maand in 2009. In oktober was er een plus van 2,5 procent.