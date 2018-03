Pizzatent betaalt 22.332 euro per uur

Met de stunt viert Domino’s het feit dat het bedrijf 25 jaar geleden neerstreek in het land, schrijft Reuters dinsdag.

De enige eis die gesteld wordt aan de gelukkige, is dat deze 18 jaar of ouder is. Iedereen die interesse heeft, kan een sollicitatieformulier invullen om kans te maken op de deeltijdbaan.

“We zijn wel verrast over de hoeveelheid reacties die we krijgen”, vertelt een woordvoerder aan het persbureau. Gemiddeld bedraagt het uurloon in Japan iets minder dan 1000 yen, omgerekend bijna negen euro.

Kritiek

De pizzaketen krijgt kritiek vanwege de actie. Critici vinden het salaris laag vergeleken met het advertentie-effect dat de stunt vermoedelijk oplevert. Ook zou Domino’s het geld beter kunnen gebruiken om het salaris van alle medewerkers wat op te krikken.

Japanners die geboren zijn op 30 september 2010, de datum waarop de eerste Domino’s 25 jaar geleden zijn deuren opende in Japan, krijgen bovendien 25 jaar lang een gratis pizza op hun verjaardag.