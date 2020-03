Werk Werkstress? Zet een drakenbloedboom, pilea of krulvaren in de hoek Slideshow Infographic Video Kantoortrends komen en gaan. Zitzakken hebben plaatsgemaakt voor bureaufietsen, het bier op vrijdagmiddag wordt een groen sapje en rookruimtes verdwijnen. Green is the new lean en sinds een paar weken kunnen bedrijven die echt hun best doen met hun groenbeleid een Natuurlijk Werkt-keurmerk verdienen.