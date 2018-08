Zo zorg je voor een fijne start van het nieuwe schooljaar

Maak er een feestje van

Een beetje voorpret is het halve werk. Door samen op zoek te gaan naar nieuwe leuke outfits, gymspullen en schoolspullen, gaat het stiekem toch kriebelen. Je kunt er een hele shopdag van maken of samen languit op de bank scrollen bij wehkamp op je laptop of in de app. Hier vind je namelijk alle kinderkleding voor het nieuwe schooljaar van meer dan 100 kledingmerken zoals WE Fashion, Cars, America Today en Vingino.

Leg alles alvast klaar

Neem de meeste ochtendstress weg. Check van tevoren samen of jullie alle nieuwe schoolspullen op jullie lijstje kunnen afvinken: een schoolagenda, laptop, broodtrommel, rekenmachine, gymtas, een paar schriften… Pak de schooltas alvast in en leg de avond van tevoren (samen) een outfit klaar waar je kind zich goed in voelt. Scheelt weer tijd ’s ochtends.

Plan iets leuks

Houd het vakantiegevoel vast door iets te plannen wat je de afgelopen zes weken ook samen deed. Zwemmen, naar de film of gezellig een hapje eten. Als ze iets leuks hebben om naar uit te kijken, komen ze die eerste weken wel door.

Zo, en dan nu nog even genieten van de stilte voor de storm.