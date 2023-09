U mag juichen: opnieuw wordt het donderdag mooi nazomerweer. Het wordt zonnig en relatief warm, met maximaal 19 tot 23 graden. En die hoge temperatuur blijft nog even zo, meldt weerbureau Weerplaza.

Vanochtend kun je hier en daar wat wolkenvelden tegenkomen, maar schijnt vooral de zon. Vanmiddag komt er vanuit het westen meer bewolking, maar het blijft dan nog droog. De wind is matig en komt vanuit het zuidwesten. Pas vanavond is het echt bewolkt en kan er met name in het westen een bui vallen.

Ook komende dagen plukken we daar de vruchten nog van. Vrijdagochtend krijgen we weliswaar een aantal buien te verduren, maar de rest van de week hebben we verder weinig te klagen: waarschijnlijk blijft het droog met maximaal een graad of 20 tot 22. Dat is warm voor de tijd van het jaar. Ter vergelijking: op 1 oktober is de gemiddelde maximumtemperatuur altijd zo'n 16 graden.