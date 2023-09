Weerbericht Bijna zomers vandaag, later deze week wisselvallig weer

In grote delen van Nederland is het woensdag uitstekend nazomerweer. Het is overwegend zonnig en met temperaturen tussen de 20 en lokaal 25 graden is het ook vandaag warm voor de tijd van het jaar.

De dag begint fris, want afgelopen nacht daalde de temperatuur in het binnenland naar lokaal 8 graden. Maar de temperatuur belooft vandaag snel op te lopen. Op veel plaatsen wordt het met 22 tot 24 graden zelfs een paar graden warmer dan eerder deze week. In Limburg en het oosten van Brabant kan het lokaal zomers warm worden: het kwik kan oplopen tot 25 graden.

Er staat een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. In het westen begint de ochtend bewolkt, maar later zal op veel plekken in het land hooguit wat sluierbewolking te zien zijn.

In de avond trekt het boven het zuidwesten van Nederland dicht. Plaatselijk is dan ook een klein beetje regen mogelijk. Maar op de meeste plekken blijft het droog. Ook blijft het zacht buiten, want de minimumtemperatuur zal tussen de 14 en 17 graden schommelen.

Donderdag belooft opnieuw een relatief warme dag te worden, al krijgen we dan wel met wat meer wolkenvelden te maken. Die zullen vrijdag dan voor enkele buien en daarmee wat wisselvalliger weer zorgen.