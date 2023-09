Delen via E-mail

Maandag is een saaie, maar droge dag waarop bewolking overheerst. Tussendoor kunnen we genieten van een zeldzame zonnestraal. Het wordt vandaag gemiddeld 20 graden.

Na een droge en koude nacht is het 's ochtends eerst zonnig. Later in de ochtend neemt de bewolking toe.