Aankomende week wordt het relatief warm nazomerweer, maar het gaat ook regenen. De week begint én eindigt nat.

Maandag wordt het aan het begin van de dag niet zo zonnig als zondag. Een koufront vanuit Engeland komt in de ochtend boven het westen van ons land uit. Vanuit het westen neemt daardoor de bewolking toe. Het kan ook gaan regenen, vooral aan de kust.

In de loop van de middag wordt de bewolking weer minder, ook vanuit het westen. Een zuid(west)elijke stroming komt dan op gang, waardoor het tussen de 20 en 23 graden kan worden zodra de zon zich laat zien.

Dinsdag en woensdag is de zuidelijke windrichting er ook nog, waardoor er weinig aan het weerbeeld verandert. Een hogedrukgebied boven Oost-Europa zorgt ervoor dat wij profiteren van droog en stabiel nazomerweer. Met in de middagen temperaturen van tussen de 20 en 24 graden wordt het warmer dan normaal in deze tijd van het jaar.