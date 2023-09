Weekendweerbericht Zaterdag heb je je paraplu nodig, zondag je zonnebril

Zaterdag kan je het beste je paraplu erbij pakken, want dan trekt een aantal buien over ons land. Maar zondag schijnt de zon volop. Na het weekend zet dat zonnige weer nog even door.

Zaterdag trekken wat buien over ons land, maar in de loop van de dag is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 18 graden en er staat een matige wind vanuit het westen.

Wie 's nachts op stap gaat, kan een goede warme jas gebruiken. In de nacht daalt het kwik namelijk naar 6 tot 10 graden. Boven weilanden en sloten kan regionaal mist ontstaan.

Zondag begint mogelijk nog met wat mist. De rest van de dag is het overal droog en zonnig. Er trekken wel een paar velden sluierbewolking over het land, maar de zon komt daar gewoon doorheen. Vooral in het noorden van ons land ontstaan ook enkele stapelwolken.

De temperatuur loopt zondag op tot zo'n 20 graden. Op de Waddeneilanden wordt het met 18 of 19 graden iets frisser. Maar het is een prima dag om buiten te zijn.

Ook volgende week kunnen we genieten van nazomerweer. Vanaf maandag wordt het nog enkele graden warmer. Op de meeste plaatsen stijgt het kwik naar 20 tot 23 graden. Lokaal kan het zelfs 25 graden worden. Na woensdag neemt de bewolking en de kans op neerslag wel iets toe.