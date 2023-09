Delen via E-mail

De dag begint op veel plaatsen droog. Alleen aan zee valt vrijdag een enkele bui. Op andere plekken zijn er zonnige perioden. Maar in de middag gaat het flink regenen, mogelijk met onweer.

Vooral in de namiddag en de vroege avond gaan vallen in de kustgebieden en het noorden van het land behoorlijk wat buien. Daarbij is kans op onweer. Er kan lokaal veel neerslag vallen.