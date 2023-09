Weerbericht Pak de paraplu er maar weer bij, maar komt na regen zonneschijn?

Donderdag wordt de regenachtigste dag van de week. Daarom is een paraplu geen overbodige luxe. Of een regenjas natuurlijk. Geduld is een schone zaak, want in het weekend wordt het waarschijnlijk weer zonnig.

In de ochtend is het in het oosten van het land nog wel even droog. Daar kan het zelfs opwarmen tot 20 graden. Maar dat is van korte duur, want vanuit het westen begint het op steeds meer plekken te regenen.

In de middag is het grotendeels bewolkt. Ook dan zijn er perioden met regen. De temperatuur zakt in de loop van de dag terug naar zo'n 17 of 18 graden.

Het blijft stevig doorwaaien vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot vrij krachtig.

Pas in de late namiddag of in de avond wordt het in het uiterste westen weer wat droger. Daar kan je misschien nog net een waterig zonnetje zien.

Foto: Weerplaza

Foto: Weerplaza

