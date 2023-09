Ook op Prinsjesdag code geel in kustgebieden om harde wind

In Noord-Holland, het Waddengebied en op het IJsselmeer geldt dinsdag opnieuw code geel. Het KNMI verwacht in de middag en avond zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur, met name in de kustgebieden.

De weerwaarschuwing geldt vooralsnog van 13.00 uur tot 22.00 uur.

Verkeer en buitenactiviteiten kunnen last van hebben van de harde wind, waarschuwt het KNMI. In de tweede helft van de avond nemen de windstoten af.

Maandag gold in het hele land code geel vanwege stevige regen- en onweersbuien en harde windstoten, die in de middag en avond over het land trokken. Volgens de ANWB leidde het slechte weer vermoedelijk tot een drukkere avondspits dan normaal op maandag.