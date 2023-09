Code geel in kustprovincies vanwege hevige wind en onweer, ook hinder in avond

Delen via E-mail

Het KNMI heeft maandagochtend in de spits code geel uitgegeven voor onweer en windstoten. De waarschuwing geldt voor Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens de verkeersdienst van de ANWB is het door het weer opvallend veel drukker op de snelwegen.

In de ochtendspits zijn er vooral files in het midden van het land en rond Rotterdam, meldt de ANWB.

Volgens het KNMI is vooral in het westen de kans op windstoten rond de 60 kilometer per uur en hagel. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan flink hinder ondervinden, waarschuwt de weerdienst.