De dag begint bewolkt. Ook regent het hier en daar. De buien trekken van zuid naar noord over het land. In de loop van de ochtend breekt vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd de zon door.

De lucht is nog steeds vrij warm. Daardoor loopt de temperatuur snel op. Het wordt zo'n 21 graden in de meeste kustgebieden. Langs de oostgrens kan het lokaal nog 25 graden worden.

Vanwege de oplopende temperatuur ontstaan er in de loop van de middag stapelwolken. Deze kunnen met name in de avond uitgroeien tot een paar regen- of onweersbuien. Dit zal vooral in de oostelijke helft van het land gebeuren.