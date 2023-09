Weerbericht Paraplu én parasol komen van pas op broeierige dag met buien

De dag start met flink wat wolkenvelden die verspreid over het land voor lichte buien zorgen. Vooral in het midden en oosten van het land is er kans op regen.

Later op de dag breekt de zon vaker door en wordt het op de meeste plaatsen broeierig warm. In het noorden loopt de temperatuur op naar 22 graden, in het zuiden wordt het met 26 graden nog iets warmer.

In de loop van de avond en komende nacht blijft het zwoel met een temperatuur van rond de 18 graden. Wel trekken er vanuit het zuiden opnieuw een paar buien het land over. Daarbij is er ook kans op onweer.

Het wisselvallige weer houdt nog enkele dagen aan. Zo worden er ook voor komende dinsdag tijdens Prinsjesdag de nodige bewolking en buien verwacht. De zuidwestenwind is matig tot aan de kust soms krachtig en het wordt tussen de 17 en 20 graden.

Foto: Weerplaza