Met temperaturen rond de 25 graden kunnen zomerliefhebbers ook dit weekend weer hun hart ophalen. Daarna lijkt het echt even gedaan met de nazomer, want volgende week wordt het een stuk kouder en wisselvalliger.

Zaterdag kan her en der nog mistig beginnen, maar die mistbanken lossen volgens Weerplaza snel op. Wat volgt is een stralend zonnige dag. Het blijft droog, hoewel landinwaarts enkele stapelwolken kunnen voorkomen.

De temperatuur loopt op tot ongeveer 24 graden in het noorden van het land en 27 graden in het zuiden. "Heerlijk weer voor buitenactiviteiten of voor een terrasje of barbecue", meldt Weerplaza.