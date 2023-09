Aangenaam septemberweekend trapt af met veel zon

Vrijdag schijnt op veel plekken de zon. Het blijft droog en het wordt aangenaam warm.

In de nacht van donderdag op vrijdag koelde het af naar 7 tot 11 graden. Lokaal kan de dag beginnen met wat nevel of ondiepe mist.

De zon breekt in de loop van de ochtend op veel plekken door, ook al zullen er her en der sluierwolken te zien zijn. In de middag kunnen lokaal stapelwolken tot ontwikkeling komen. Er waait een zwakke tot matige wind vanuit het zuidoosten en het wordt 20 tot lokaal 25 graden (in het zuiden).