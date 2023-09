Weerbericht: Vandaag kan je nog even afkoelen voor de temperatuur weer stijgt

De dag begint fris met plaatselijk wat mist. Overdag is het vooral zonnig. Het is met 20 graden wat koeler, maar vanaf morgen kan je je weer opmaken voor warmer weer.

Vanmorgen kom je plaatselijk wellicht eerst wat mist tegen, maar deze lost al snel op. In het noordelijk kustgebied is er wat meer bewolking, verder begint de dag op veel plaatsen zonnig.

De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de noordkust, 20 graden in het midden van het land en 22 graden in het zuiden. Er staat een zwakke, matige wind uit het zuidoosten tot oosten. Doordat er zo weinig wind staat, is de gevoelstemperatuur in de zon hoger.