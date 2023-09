Weerbericht: Harde wind en buien zijn niet van lange duur

De temperatuur daalt woensdag, maar het blijft grotendeels droog en is er flink wat ruimte voor de zon. In de ochtend gold wel even code geel aan de westkust en in het Waddengebied vanwege (zware) windstoten.

Langs de westkust en in het Waddengebied is er kans op windstoten rond de 75 kilometer per uur. Halverwege de ochtend neemt de wind af en verdwijnen de windstoten. In het noorden komen in de ochtend nog enkele buien voor.

De dag begint verder met vrij veel bewolking, maar de meeste bewolking verdwijnt in de middag. Vanaf dan is het nagenoeg overal droog. Alleen in het zuidoosten valt misschien nog een bui.

Met een maximumtemperatuur rond de 20 graden is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Ook komende nacht koelt het snel af. Aan het einde van de avond ligt de temperatuur rond de 10 graden.

Maar wie uitkijkt naar warmere temperaturen heeft geluk: vanaf vrijdag stijgt het kwik opnieuw. In het weekend wordt het zomers warm en is het heerlijk buitenweer.

Foto: Weerplaza

