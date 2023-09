Weerbericht: Eerst code geel wegens mist, daarna kan paraplu afgestoft worden

De hitte maakt vandaag plaats voor verkoeling van enkele regen- en onweersbuien. In een aantal provincies begon de dinsdag met code geel vanwege (dichte) mist.

Het KNMI gaf eerst in de provincies Utrecht, Flevoland en Gelderland code geel uit vanwege de mist. Daar is het inmiddels opgeklaard. De waarschuwing geldt nog wel in Groningen en Drenthe. Het zicht is in sommige gevallen minder dan 200 meter, meldt het KNMI. De mist verdwijnt in de loop van de ochtend.