Na een prachtige nazomerweek slaat het weer om. Komende dagen is het een stuk koeler en wisselvalliger.

Door instabiliteit hoger in de atmosfeer is er maandag kans op stevige onweersbuien met mogelijk windstoten en veel neerslag in korte tijd. In de nacht van zondag op maandag bereikt een gebied met buien uit Frankrijk waarschijnlijk ook ons land. Die buien kunnen ook maandag nog aanhouden.