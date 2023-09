Weekweerbericht: Nog even flink zweetweer, maar verkoeling is in zicht

Het was afgelopen week uitzonderlijk heet, waardoor meerdere records zijn gebroken. Maar dinsdag lijkt er een einde aan de hitte te komen.

Maandag is het nog warm, al is het dan in het westen koeler met maximaal zo'n 25 graden. De dag begint in het hele land zonnig. Landinwaarts kunnen nog tropische temperaturen van rond de 30 graden voorkomen.