Weerbericht: Septemberhitte houdt nog wel even aan, pas komende week regen

Ook zondag is het nog erg zonnig en zeer warm septemberweer. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot zo'n 28 graden op de Waddeneilanden. In de rest van het land wordt het tussen de 29 en 32 graden.

Ook zondagavond is het nog lang erg warm. De nacht naar maandag verloopt erg zwoel met temperaturen die nauwelijks onder de 20 graden zakken.

Ook maandag blijft het met 25 graden aan zee en 30 graden langs de oostgrens erg warm. Wel trekt er iets meer bewolking over het land en is er in de avond lokaal een bui mogelijk met eventueel onweer.