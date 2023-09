Weerbericht: Zon bezig aan afscheidstournee voordat herfst intrede doet

Het wordt in vrijwel heel Nederland een stralende dag met zon, weinig wind en temperaturen tussen de 25 en 30 graden.

Zaterdag begint met kans op mist in het noorden en westen van het land. In de loop van de ochtend maakt mist plaats voor zon.

Alleen in het Waddengebied is er kans op bewolking vanaf zee. In de zon wordt het 25 graden op Vlieland tot 30 graden in het zuiden van het land. Er staat weinig wind.