Weerbericht: het wordt een zonovergoten dag met lokaal 30 graden

Dinsdag schijnt de zon volop en het wordt lekker warm. Er waait een matige oostenwind. Tegen het middaguur is het al 22 tot 25 graden. Aan het eind van de middag is de temperatuur het hoogst.

Al dinsdagochtend breekt de zon door. Ook in de middag blijft het zonnig.

In het noorden komt de maximumtemperatuur op 27 graden uit. In het zuiden kan het lokaal 30 worden. Er is de hele dag geen regen verwacht.