Weerbericht: Na mist kun je zon (en een bitterbal) happen op het terras

Bereid je voor op een warme zomerweek. In de ochtend is er vooral in het noorden eerst nog wat mist, maar daarna loopt de temperatuur snel op.

Zodra de mist is opgelost, wordt het een zonnige en warme septemberdag. Wel trekken enkele sluierwolken over, maar de zon blijft hier goed doorheen schijnen, voorspelt Weerplaza.

Door een zwakke tot matige oostenwind wordt het maximaal 24 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Vanavond trekt de dunne sluierbewolking weg en komende nacht is het overwegend helder.

Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Dinsdag is het zonnig en nog warmer, met temperaturen tussen de 26 en 29 graden.

Volg dit onderwerp Wil je elke dag het weerbericht ontvangen? Blijf met meldingen op de hoogte