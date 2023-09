Weerbericht: Zonnig, droog en iets warmer dan zaterdag

Delen via E-mail

Het wordt zondag een mooie zomerdag. Het blijft droog, de zon schijnt en het wordt 20 tot 25 graden.

In de ochtend kan lokaal mist voorkomen. Als die eenmaal is opgetrokken, laat op steeds meer plekken de zon zich zien. Wel is er flink wat sluierbewolking.