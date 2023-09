Weerbericht: Na een grijze start van de dag breekt de zon steeds vaker door

Delen via E-mail

Er komt zaterdag eerst nog bewolking en mist voor, maar vanaf de middag krijgen we te maken met prima nazomerweer. Het wordt 21 tot 24 graden.

Als in de loop van de ochtend de bewolking is verdwenen en de mist is opgetrokken breekt de zon steeds vaker door. Er kan een enkele bui vallen, maar veel zal dat niet zijn.