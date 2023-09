Weekendweerbericht: Grijze start van een zonnig zomers weekend

Zaterdag begint mistig en grijs, maar vanaf de middag breekt de zon steeds vaker door. 's Avonds is de zon zo aanwezig dat de barbecue aan kan. Zondag is het opnieuw zonnig en wordt het zomers warm.

De herfstige temperaturen liggen dit weekend achter ons. In de kustgebieden wordt het zaterdag circa 22 graden. In Limburg kan het kwik tot 24 graden oplopen.

Het wordt 21 graden op de Waddeneilanden tot een graad of 25 in het zuiden. Daarmee is het warmer dan normaal, want gemiddeld komt de temperatuur in deze tijd op 19 tot 21 graden uit.