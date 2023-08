Weerbericht: Mix van zon en wolken met af en toe een (onweers)bui

Wolkenvelden en zonneschijn wisselen elkaar donderdag af. Ook is er kans op een bui en onweer. Het wordt zo'n 19 graden.

In de ochtend kunnen verspreid over het land enkele buien vallen. Daarbij is lokaal onweer mogelijk. Tussen de buien door schijnt de zon. In de loop van de ochtend kan het in het zuiden zelfs flink zonnig worden.